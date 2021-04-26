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11:47   26 Апреля 2021
Политика

Россия изменила условия договора по перемещению американских дипломатов в стране

Россия изменила условия договора по перемещению американских дипломатов в стране

Россия начнет процедуру денонсации договора с США, согласно которому дипломаты должны уведомлять о дальних поездках в стране пребывания.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Между нашими странами действует договор о так называемой открытой суше, в соответствии с которым определенным категориям дипломатов <...> необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается выезжать за 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генконсульство. Американцы полностью игнорируют требования какие-либо уведомления отправлять. Мы решили начать процедуру денонсации этого соглашения. И уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке", — заявил глава ведомства.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков вручил ноту об изменении порядка поездок временному поверенному в делах США.

По словам Сергея Лаврова, недавно представители аппарата военного атташе США без какого-либо уведомления путешествовали по Центральной России. На вопрос, почему Штаты не предприняли соответствующие действия, они ответили, что не будут этим заниматься, процитировал МИД России американскую сторону.

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#россия #сша #лавров

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