Минздрав заявил о приближении нескольких регионов РФ к победе над COVID-19

Пять регионов России близки к победе над коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Пять регионов России близки к победе над коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мероприятия по борьбе с пандемией весьма успешно реализуются в нескольких субъектах страны. Так, пять регионов приближаются к победе над COVID-19, рассказал глава Минздрава России на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Согласно данным оперштаба, всего с начала пандемии в России зафиксировано 4 771 372 случая коронавируса. Полностью COVID-19 побороли 4 394 639 граждан, 108 588 человек скончались.