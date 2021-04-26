Чешским элитам грозит раскол из-за «Петрова и Боширова»

Президент Земан призвал избегать безосновательных обвинений в адрес России по инциденту во Врбетице. Чешским политикам это не понравилось.

На минувших выходных чешский президент Милош Земан выступил перед согражданами с «чрезвычайным телеобращением». Глава республики объявил, что недавние обвинения в адрес России во взрыве 2014 года на оружейных складах во Врбетице не имеют под собой достаточных оснований.

Мировая общественность узнала о якобы новых проделках пресловутых «российских шпионов Петрова и Боширова» 17 апреля, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал о «причастности» спецслужб из РФ к инциденту семилетней давности. Сразу же между Москвой и Прагой начался своеобразный «дипломатический пинг-понг», где в роли главного «снаряда» выступали работники дипведомств с обеих сторон. Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, РФ — 20 чешских.

Сначала заявления про причастность российской разведки осудил экс-президент Чехии Вацлав Клаус. Он напомнил чиновникам про отсутствие доказательств подобной версии, что отметил российский сенатор Алексей Пушков: член Совфеда назвал слова Клауса «красноречивой оценкой».

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус так оценил антироссийскую истерию в Чехии: "То, что мы лаем на одну из мировых держав - это то, за что мне стыдно, что меня удручает и отталкивает от попыток что-то делать в этой стране", - заявил Клаус, говоря о Чехии. Красноречивая оценка. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 23, 2021

Теперь с похожими тезисами с телевизионных экранов выступил и Милош Земан. Впрочем, говорить, что президент Чехии «вступился» за Россию, некорректно: он лишь указал, что новые приключения «Петрова и Боширова» являются лишь одной из версий произошедшего во Врбетице, причем далеко не основной. Агентство Reuters процитировало главу республики:

«Мы работаем с двумя теориями расследования — первая, оригинальная, что взрыв произошел в результате неумелого обращения со взрывчатыми веществами, и вторая, что это была операция иностранной разведки. <…> Я серьезно отношусь к обеим этим теориям и желаю, чтобы они были тщательно исследованы».

Для главы чешского МВД и первого вице-премьера республики Яна Гамачека эти словам стали настоящим ударом. Ту часть речи Земана, где он говорит про «оригинальную версию произошедшего», Гамачек счел «ненужной». Политик заверил журналистов местного телеканала Nova, что у правительства «достаточно достоверной информации от силовиков об участии российских агентов во взрыве 2014 года».

«Чрезвычайное телеобращение» Земана Чехии, по мнению Гамачека, не помогло, а Москву лишь «порадовало». Президенту стоит учитывать, что в распоряжении властей есть материалы «частного расследования» чешской Верховной прокуратуры, полиции и служб безопасности, и этих материалов достаточно для «жестких мер в отношении Москвы».

Разлад в правящей верхушке грозит Чехии внутриполитическим конфликтом, предполагает политтехнолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Междуэлитная борьба обостряется при наличии «внешнего врага» — такую тактику часто применяют на практике ради повышения рейтинга и формирования недоверия к оппоненту.

«Это универсальная история, когда внутриэлитные проблемы страна решает за счет формирования внешнего врага, в данном случае России, — рассуждает эксперт. — Этот скандал Чехии, как стране, невыгоден: она маленькая, никаких геополитических дивидендов она с этого не получит. Этот скандал выгоден для изменения фокусировки граждан Чехии в отношении собственных элит. <…> Земан, как "старая гвардия" и консерватор, не хочет ругаться с Москвой, и дает соответствующие сигналы. Новые элиты [Ян Гамачек] готовы рисковать».

На родине Милоша Земана действительно считают «пророссийским» политиком. В свое время он яро выступал за отмену въездных виз для граждан РФ, а также высказывался против вступления Украины в НАТО. Москву президент, напротив, не раз мягко «подталкивал» к вступлению в Европейский союз (ЕС).

«Если в этой внутриполитической борьбе победят новые элиты, то для граждан Чехии это будет тяжелая история. Замена элит всегда сопровождается проблемами в экономике, общей нестабильностью на 5–10 лет. Самый яркий пример — Украина», — вынес вердикт Сергей Маркелов.

В настоящий момент Земану 77 лет (он на два года младше американского коллеги Джозефа Байдена). За свою политическую карьеру он сменил четыре партии, дольше всего просидев на посту главы чешских социал-демократов (Česká strana sociálně demokratická, ČSSD). В 2009 году он ушел в «вольное плавание» и возглавил собственноручно созданную политическую силу «Партия прав граждан» (Strana Práv Občanů, SPO).

Примечательно, что именно от чешской социал-демократической партии сейчас выступает Ян Гамачек (с 2018 года он является ее председателем). Против президента также открыто выступил Павел Фишер — глава комитета по иностранным делам, обороне и безопасности верхней палаты парламента. Он заявил, что Милош Земан «теперь открыто стоит на стороне России и является ее защитником».