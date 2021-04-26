Володин заявил, что США управляют Западом "кнутом и пряником"

США занимаются узурпацией национального суверенитета "союзников". Об этом сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

США занимаются узурпацией национального суверенитета "союзников". Об этом сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Вашингтон часто принуждает правительства европейских стран поступать против воли их граждан, отметил депутат. Для этого Белый дом использует технологию "кнута и пряника".

"Это значит, что реальным источником власти в таких государствах становится не суверенный народ, а "дядя Сэм"", — написал спикер Госдумы.

В качестве примера Володин привел ситуацию с проектом "Северный поток — 2". По его мнению, Германия сможет отстоять право действовать в рамках своих интересов и противостоять США.

Ранее сайт 360tv.ru писал, что Володин заявил о наличии в России своего гена демократии.