Российские ученые оценили риск развития инсульта из-за синдрома "выгорания"

Пандемия коронавирусной инфекции будет иметь отложенные последствия. Увеличится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за стресса и синдрома "выгорания".

Пандемия коронавирусной инфекции будет иметь отложенные последствия. Увеличится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за стресса и синдрома "выгорания".

Эти переживания спровоцированы пандемией, самоизоляцией и ограничительными мерами, считают ученые сибирского отделения Российской академии наук. Синдром "выгорания" может спровоцировать инфаркт и другие сердечные болезни, пояснил профессор Новосибирского института терапии и профилактической медицины Дмитрий Панов.

"Воздействию этого фактора подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время, это неизбежно проявится в состоянии их здоровья", — заявил профессор на заседании Европейского общества кардиологов.

Синдром "выгорания" и "жизненное истощение" возникает от чувства безнадежности и увеличивает риск инфаркта в 2,5-три раза, уверен кардиолог.

Спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается в ноябре, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что пандемия пойдет на спад при достижении коллективного иммунитета, сообщает сайт 360tv.ru.