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11:33   26 Апреля 2021
Политика

Китай выступил против антироссийских санкций США

Китай выступил против антироссийских санкций США

Пекин решительно выступает против ужесточения западных санкций в отношении Москвы. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил на регулярном брифинге.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что антироссийские рестрикции США являются проявлением гегемонии, которая вызывает всеобщий протест. По его словам, китайские власти намерены усилить поддержку России на фоне сложившейся ситуации.

"Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", — сказал дипломат.

Вэньбинь призвал Москву и Вашингтон к конструктивному диалогу, основанному на равноправии и взаимоуважении.

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#мид #китай #вэньбинь

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