Михаил Ефремов рассказал об отношениях с семьей после своего заключения

Актер Михаил Ефремов впервые за полгода в колонии встретился с женой. Он раскрыл детали об отношениях с семьей во время отбывания своего наказания.

Актер Михаил Ефремов впервые за полгода в колонии встретился с женой. Он раскрыл детали об отношениях с семьей во время отбывания своего наказания.

Артист поддерживает связь с внешним миром с помощью писем и телефонных звонков. Он признался, что в первую очередь его заботит собственное благополучие и благополучие его семьи.

Впервые за долгое время Ефремов смог встретиться с супругой. Он опроверг слухи, что в его семье начались какие-либо раздоры.

"Встреча прошла прекрасно, разлада в семье у нас никакого нет", — сказал актер в интервью "СтарХиту".

Михаил Ефремов был осужден на семь с половиной лет после смертельной аварии, где артист был за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. В результате ДТП погиб водитель другой машины. Звезда отбывает заключение в колонии общего режима.