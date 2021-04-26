Главы правительств Вышеградской группы проведут совещание по "российскому вопросу"

Действия России обсудят на срочном совещании глав правительств Вышеградской группы. Об этом сообщили в центре информации правительства Польши.

Действия России обсудят на срочном совещании глав правительств Вышеградской группы. Об этом сообщили в центре информации правительства Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Чехии, Словакии и Венгрии провести заседание, на котором необходимо обсудить "российский вопрос". Совещание должно пройти в формате видеосвязи.

"Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой", — отметили в информационном центре.

Ранее главы министерств иностранных дел стран Вышеградской группы поддержали идею с высылкой российских дипломатов.