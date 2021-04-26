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11:14   26 Апреля 2021
Политика

Главы правительств Вышеградской группы проведут совещание по "российскому вопросу"

Главы правительств Вышеградской группы проведут совещание по "российскому вопросу"

Действия России обсудят на срочном совещании глав правительств Вышеградской группы. Об этом сообщили в центре информации правительства Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Чехии, Словакии и Венгрии провести заседание, на котором необходимо обсудить "российский вопрос". Совещание должно пройти в формате видеосвязи.

"Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой", — отметили в информационном центре.

Ранее главы министерств иностранных дел стран Вышеградской группы поддержали идею с высылкой российских дипломатов.

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#польша #совещание #российский вопрос

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