Зеленский предложил привлечь к нормандским переговорам больше государств

Президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь США, Британию и Канаду к нормандским переговорам и внести коррективы в Минские соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь США, Британию и Канаду к нормандским переговорам и внести коррективы в Минские соглашения.

Украинский лидер дал интервью изданию Financial Times, в котором рассказал о необходимости как можно скорее внести изменения в Минские соглашения.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого", — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова отказаться от минского формата, если в этом возникнет необходимость. Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что власти Незалежной не прорабатывают встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Киеве.