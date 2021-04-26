Иркутский губернатор застрял в лифте больницы во время проверки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев застрял в лифте, когда направлялся на встречу с врачами. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев застрял в лифте, когда направлялся на встречу с врачами. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Инцидент произошел в минувшую субботу в городской больнице Усть-Илимска. В момент происшествия в лифте могли находиться пациенты, отметил Кобзев.

"Дал поручение провести проверку всех лифтов в городе, отработать действия при аварийной остановке. Это также касается всех жилых зданий", – подчеркнул градоначальник.

Во время посещения больницы губернатору показали медицинское оборудование. В 2020 году в медучреждение купили диагностический комплекс УЗИ и два аппарата ИВЛ. На следующий год запланировано приобрести технику в рамках регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".