Московская полиция возбудила уголовное дело после избиения спортсмена Антипова

Хоккеист Кевин Антипов обвинил актера Александра Паля в жестоком избиении. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Хоккеист Кевин Антипов обвинил актера Александра Паля в жестоком избиении. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Бывший хоккеист молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов обратился в полицию с заявлением о нападении. По словам потерпевшего, трое неизвестных, среди которых был актер Александр Паль, напали на него в центре Москвы. В результате избиения он получил тяжелые травмы. Врачи диагностировали у него повреждение глаза и переломы на лице.

Адвокат актера утверждает, что его клиент не имеет отношения к нападению, сообщал ФАН. По факту случившегося проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. Артист и его знакомый дали подписку о невыезде.