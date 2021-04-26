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10:59   26 Апреля 2021
Политика

Офис президента Украины отверг идею приглашать Путина в Киев для переговоров

Офис президента Украины отверг идею приглашать Путина в Киев для переговоров

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак оценил возможность приглашения главы России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений.

По мнению Ермака, идея пригласить Путина на Украину для диалога с Зеленским является некорректной. Об этом он сообщил изданию Liga.net.

Также политик добавил, что президент страны готов ко встрече. Однако важно провести переговоры именно в Донбассе.

"Это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою родину и рискуют жизнью", — сказал он.

Ранее телеведущий Сергей Веселовский сообщил, что Зеленский не хочет проводить переговоры с Путиным, потому что боится российского лидера.

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#донбасс #украина #переговоры

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