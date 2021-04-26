10:59 26 Апреля 2021Политика
Офис президента Украины отверг идею приглашать Путина в Киев для переговоров
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак оценил возможность приглашения главы России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений.
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак оценил возможность приглашения главы России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений.
По мнению Ермака, идея пригласить Путина на Украину для диалога с Зеленским является некорректной. Об этом он сообщил изданию Liga.net.
Также политик добавил, что президент страны готов ко встрече. Однако важно провести переговоры именно в Донбассе.
"Это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою родину и рискуют жизнью", — сказал он.
Ранее телеведущий Сергей Веселовский сообщил, что Зеленский не хочет проводить переговоры с Путиным, потому что боится российского лидера.