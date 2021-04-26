Верховный суд Башкирии изменил приговор избившему до смерти педофила Санкину

Житель Уфы Владимир Санкин, до смерти избивший предполагаемого педофила, будет отбывать в колонии шесть лет вместо восьми. Такое решение принял Верховный суд Башкирии.

Житель Уфы Владимир Санкин, до смерти избивший предполагаемого педофила, будет отбывать в колонии шесть лет вместо восьми. Такое решение принял Верховный суд Башкирии.

Ранее судья первой инстанции признал уфимца виновным в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В январе 2020 года года фигурант подрался с 54-летним мужчиной после того, как двое подростков сообщили ему, что до них домогается злоумышленник и заманивает к себе в квартиру. После нападения конфликта предполагаемый педофил умер в машине скорой помощи.