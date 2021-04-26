Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:50   26 Апреля 2021
Происшествия

Верховный суд Башкирии изменил приговор избившему до смерти педофила Санкину

Верховный суд Башкирии изменил приговор избившему до смерти педофила Санкину

Житель Уфы Владимир Санкин, до смерти избивший предполагаемого педофила, будет отбывать в колонии шесть лет вместо восьми. Такое решение принял Верховный суд Башкирии.

Ранее судья первой инстанции признал уфимца виновным в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В январе 2020 года года фигурант подрался с 54-летним мужчиной после того, как двое подростков сообщили ему, что до них домогается злоумышленник и заманивает к себе в квартиру. После нападения конфликта предполагаемый педофил умер в машине скорой помощи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#приговор #смерть #уфа #педофил

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров