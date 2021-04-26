Школьница в Тверской области скончалась после падения с девятого этажа

Врачи не смогли спасти жизнь девочки, которая выпала из окна девятого этажа под Тверью.

Врачи не смогли спасти жизнь девочки, которая выпала из окна девятого этажа под Тверью.

Происшествие случилось поздно вечером на улице Чкалова. По имеющимся данным, подросток в этот день отправился гулять, а вечером матери школьницы сообщили о случившемся. Девочку госпитализировали. Врачи боролись за ее жизнь, однако им не удалось ее спасти.

Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят проверку, чтобы выяснить все детали трагедии, произошедшей с юной местной жительницей.