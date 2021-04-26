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10:43   26 Апреля 2021
Происшествия

Школьница в Тверской области скончалась после падения с девятого этажа

Школьница в Тверской области скончалась после падения с девятого этажа

Врачи не смогли спасти жизнь девочки, которая выпала из окна девятого этажа под Тверью.

Происшествие случилось поздно вечером на улице Чкалова. По имеющимся данным, подросток в этот день отправился гулять, а вечером матери школьницы сообщили о случившемся. Девочку госпитализировали. Врачи боролись за ее жизнь, однако им не удалось ее спасти.

Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят проверку, чтобы выяснить все детали трагедии, произошедшей с юной местной жительницей.

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