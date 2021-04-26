Тело заслуженного артиста РСФСР Салимоненко нашли в московской квартире

Актер Анатолий Салимоненко ушел из жизни в 80 лет.

Актер Анатолий Салимоненко ушел из жизни в 80 лет.

Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко скончался на 81-м году жизни. По предварительным данным, смерть не носила криминальный характер.

За свою богатую карьеру актер сыграл в нескольких знаменитых советских фильмах, среди которых — "Поезд вне расписания", "Трагедия в стиле рок", "Сердце друга" и "Аэропорт со служебного входа". Также Салимоненко работал в московском ТЮЗе.