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10:40   26 Апреля 2021
Общество

Тело заслуженного артиста РСФСР Салимоненко нашли в московской квартире

Тело заслуженного артиста РСФСР Салимоненко нашли в московской квартире

Актер Анатолий Салимоненко ушел из жизни в 80 лет.

Заслуженный артист РСФСР Анатолий Салимоненко скончался на 81-м году жизни. По предварительным данным, смерть не носила криминальный характер.

За свою богатую карьеру актер сыграл в нескольких знаменитых советских фильмах, среди которых — "Поезд вне расписания", "Трагедия в стиле рок", "Сердце друга" и "Аэропорт со служебного входа". Также Салимоненко работал в московском ТЮЗе.

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