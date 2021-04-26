Отказ от курения и еще шесть простых правил снижают риск развития инсульта

Следование семи простым рекомендациям позволит существенно снизить риск инсульта. Подробнее о них рассказал немецкий врач Кристиан Нольте.

Следование семи простым рекомендациям позволит существенно снизить риск инсульта. Подробнее о них рассказал немецкий врач Кристиан Нольте.

Отказ от курения в несколько раз снижает вероятность возникновения сердечного приступа. Инсульт можно предотвратить, контролируя показатели артериального давления. Если есть возможность, следует регулярно делать электрокардиографию (ЭКГ). Благодаря такой процедуре можно своевременно выявить нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Чаще всего инсульт возникает у мужчин. Чтобы не допустить этого, нужно не забывать о профилактике. Желательно пройти медобследование на наличие высокого артериального давления, фибрилляции предсердий, высокого уровня холестерина в крови, сахарного диабета, порекомендовал Кристиан Нольте. К тому же следует потребление мяса. Не менее двух раз в неделю следует выполнять физические упражнения до появления пота.

В некоторых случаях повышенное артериальное давление может стать причиной смерти даже в молодом возрасте, следует из публикации на сайте 360 tv.ru. Этот показатель влияет не только на работу сердца. Еще артериальное давление сказывается на функционировании почек.