Вдова Бориса Грачевского публично дала обет безбрачия

Актриса Екатерина Белоцерковская ответила на вопросы поклонников о своей личной жизни после смерти супруга Бориса Грачевского.

Актриса Екатерина Белоцерковская ответила на вопросы поклонников о своей личной жизни после смерти супруга Бориса Грачевского.

Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался 14 января от последствий коронавируса. Вдова Екатерина Белоцерковская тяжело переживает смерть мужа.

В Instagram она делится с поклонниками своей болью и рассказывает о том, каким замечательным человеком был ее покойный супруг. Безутешная женщина публично дала обет безбрачия после вопроса подписчика, собирается ли она снова выйти замуж.

"Эту планку перепрыгнуть невозможно. И полюбить кого-то другого нереально", — заявила артистка в Stories.

Она добавила, что сейчас "существует", а не живет. Екатерина старается справиться с потерей мужа ради маленького сына Филиппа. По ее словам, ребенок растет чудесным, он ее единственная отрада. Иногда с наследником Грачевского сидит мама Белоцерковской, она взяла на себя некоторые обязанности по уходу за малышом.

Поклонники пожелали артистке здоровья, терпения и сил, добавив, что это испытание ей послали свыше. Вдова режиссера согласилась с подписчиками. Она заметила, что "врагу не пожелает" такого горя.