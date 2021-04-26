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10:16   26 Апреля 2021
Происшествия

Супружеская пара погибла в автомобиле во время переправы через реку на Алтае

Супружеская пара погибла в автомобиле во время переправы через реку на Алтае

Полиция обнаружила два трупа в салоне отечественной машины, перевернувшейся в реке Бар-Бургазы в Республике Алтай.

Следователи организовали проверку по факту смертельного происшествия в Кош-Агачском районе, сообщает пресс-служба МВД по региону. Жертвами инцидента стали жители села Кокоря.

По первоначальным данным, мужчина и женщина погибли в салоне перевернувшегося ВАЗ-2121 во время переправы через реку Бар-Бургазы. Вероятно, супруги направлялись в урочище Байзын и решили сократить путь. В настоящее время полиция устанавливает все причины происшествия.

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