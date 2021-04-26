10:08 26 Апреля 2021Армия
Жертвами боев в йеменской провинции Мариб стали 50 хуситов и правительственных солдат
Интенсивные бои в центральной йеменской провинции Мариб привели к гибели как минимум 50 хуситов и военнослужащих правительственных войск в течение суток.
Интенсивные бои в центральной йеменской провинции Мариб привели к гибели как минимум 50 хуситов и военнослужащих правительственных войск в течение суток.
Об этом сообщили представителям СМИ официальные лица из состава коалиционного правительства Йемена на правах анонимности.
По их словам, боевые подразделения шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) добились значительных успехов в боях за провинциальный центр Мариб, заняв несколько ключевых позиций в западной части города.
При этом погибли генерал правительственных войск Йемена Абдулла аль-Хаджри и 23 солдата. Наступающие хуситы потеряли как минимум 27 человек в течение суток только убитыми, отметили представители коалиции правительственных сил Йемена.