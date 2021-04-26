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10:08   26 Апреля 2021
Происшествия

Рэпер стал фигурантом уголовного дела из-за дрифта в центре Петербурга

Рэпер стал фигурантом уголовного дела из-за дрифта в центре Петербурга

Петербургский дрифтер устроил дорожный коллапс на площади Восстания. Теперь молодому экстремалу и его товарищам может грозить реальный срок.

Следователи возбудили в отношении мужчины, который ранее спровоцировал пробку в центре города, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств).

Вместе с уроженцем Карелии фигурантами уголовного дела стали его друзья-рэперы. Экстремалы были задержаны в ночь на 25 апреля у клуба, в котором они выступали. Дрифтеры, игнорируя плотный поток автомобилей, решили покружиться на спорткаре ради эффектного видео.

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#петербург #уголовное дело #полиция #рэпер #дрифт

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