Правительство Тувы ушло в отставку

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг отправил в отставку правительство республики. Такие меры связаны с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг отправил в отставку правительство республики. Такие меры связаны с посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Об отставке правительства региона сообщила пресс-служба главы Тувы журналистам ТАСС. Ховалыг подписал соответствующий указ 26 апреля.

"На республиканском аппаратном совещании врио главы республики Тыва Владислав Ховалыг своим указом объявил об отставке правительства республики. Согласно указу, кабмин продолжит исполнять свои обязанности до формирования правительства нового состава", — рассказал собеседник.

Ховалыг заявил, что указанные меры потребовались для "перегруппировки сил", так как правительству Тувы предстоит большая работа по исполнению послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что Путин назначил Ховалыга временно исполняющим обязанности главы Тувы.