Берлин выступил за продолжение диалога с Москвой

Российско-немецкий диалог должен продолжаться, несмотря на отношения между странами. Об этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил во время беседы с украинскими журналистами.

Российско-немецкий диалог должен продолжаться, несмотря на отношения между странами. Об этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил во время беседы с украинскими журналистами.

Министр выступил против ужесточения антироссийских санкций. Он также охарактеризовал отношения между Москвой и Берлином как напряженные.

"Но они не должны и оставаться такими", — подчеркнул Маас.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства обратил внимание на предложение президента США Джо Байдена об очных переговорах с российским руководством. Маас выразил удовлетворение, так как представители Москвы и Вашингтона, по-видимому, уже обсуждают дату и место проведения встречи, сообщал сайт 360tv.ru.