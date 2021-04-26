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10:00   26 Апреля 2021
Экономика

Журналисты сообщили о новой стратегии стабилизации цен на бензин в России

Журналисты сообщили о новой стратегии стабилизации цен на бензин в России

Российское правительство рассматривает вариант введения временного запрета на экспорт бензина для стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке.

Кабмин поручил Минэнерго РФ подготовить проекты документов для ограничения экспорта отдельных видов нефтепродуктов. Информация об этом содержится в протоколе совещания у вице-премьера Александра Новака, имеющегося у газеты "Коммерсантъ".

Авторы издания ознакомились с документом, в котором говорится, что правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые существенно важны для внутрироссийского рынка и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. Эксперты утверждают, что готовящийся законопроект может увеличить предложение на рынке на 7-14% от текущего спроса.

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