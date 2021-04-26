Политолог Татьяна Арзаманова предрекла партии «зеленых» победу на сентябрьских выборах, а ее лидеру Анналене Бербок кресло канцлера.

В Германии после сентябрьских выборов сменится не только канцлер, но и правящая партия, считает политолог и обозреватель портала ИноСМИ Татьяна Арзаманова. На смену консерваторам из блока ХДС/ХСС с большей вероятностью придут «Зеленые» во главе с Анналеной Бербок.

«На этой неделе впервые за всю историю парламентских выборов в Германии «Зеленые» смогли обойти ХДС/ХСС в рейтингах: если бы выборы состоялись сейчас, за них проголосовали бы 28 процентов избирателей. Тогда как консерваторы оказались бы вторыми, получив только 21 процент голосов», — сообщила эксперт.

Растущую популярность «левых» Арзаманова объясняет не только сменой предпочтений избирателей, но и «удачным апгрейдом» самой партии, которая в последние годы меняет политический курс, смещаясь ближе к «центру».

В июле у «Зеленых» состоится партийный съезд, на котором будет переизбираться председатель, однако российский эксперт предрекла, что Бербок сохранит за собой кресло лидера. Таким образом, она станет единственной женщиной, претендующей на пост канцлера на предстоящих выборах и при этом самым молодым кандидатом за последние 72 года.

По мнению политолога, лидер защитников природы на предстоящих выборах заберет голоса тех, кто долгие годы отдавал предпочтение на выборах не столько партии консерваторов, сколько лично Ангеле Меркель. Она, напомним, правила четыре срока подряд и по закону больше не может выдвигать свою кандидатуру.

«Анналена Бербок широко известна прежде всего как последовательный и жесткий критик России. Она выступает за сохранение существующего санкционного режима в отношении РФ. Который, по ее словам, может быть ослаблен только в случае положительной динамики в мирном процессе на востоке Украины», — сказано в статье.

Кроме того, ее партия славится своей категоричностью по отношению к созданию газопровода «Северный поток — 2». «Зеленые» неоднократно выступали за немедленное прекращение его строительства. На этом фоне российский эксперт выразила опасения, что к 26 сентября проект завершить не успеют и трубы, уже проложенные по дну Балтийского моря, будут погребены там навечно.