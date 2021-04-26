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9:47   26 Апреля 2021
Происшествия

Сторож частично признал вину в убийстве главы УФСИН Забайкалья и его приятеля

Сторож частично признал вину в убийстве главы УФСИН Забайкалья и его приятеля

Гражданина задержали по подозрению в убийстве двух мужчин, включая начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова. На допросе он частично признался в содеянном.

Следователи также изъяли предполагаемое орудие преступления — охотничье ружье 12-го калибра, а также допросили свидетелей. В ведомстве отмечают, что задержанному исполнилось 62 года, у него есть судимость. Во время конфликта с убитым сторож охотничьего угодья был пьян.

Трагедия произошла в субботу в Карымском районе. Главу управления ФСИН по региону Евгения Шихова застрелили во время охоты. Вместе с ним смертельные ранения получил его знакомый. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

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