Налоговый вычет за покупку жилья может вырасти до 3 млн рублей в России

Налоговый вычет за строительство или покупку жилья в РФ может вырасти с 2 до 3 млн рублей. Такой законопроект внесет на рассмотрение в Госдуму депутат от ЛДПР Максим Зайцев.

Налоговый вычет за строительство или покупку жилья в РФ может вырасти с 2 до 3 млн рублей. Такой законопроект внесет на рассмотрение в Госдуму депутат от ЛДПР Максим Зайцев.

Инициатива также подразумевает повышение имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных расходов по уплате процентов по кредиту. Эту сумму предлагается увеличить с 3 до 4 млн рублей, уточняется в пояснительной записке к документу.

"Законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник", — передает РИА Новости со ссылкой на слова парламентария.

Кроме этого, Зайцев предложил разрешить получать налоговый вычет с лимитом до 3 млн рублей за каждый купленный объект недвижимости. Другой пункт проекта касается получения налогового вычета за уплаченные по займу проценты за каждое приобретенное жилье на сумму не выше 4 млн рублей.