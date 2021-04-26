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9:35   26 Апреля 2021
Происшествия

Главу поселка Лебяжье избили ногами у собственного дома

Главу поселка Лебяжье избили ногами у собственного дома

Депутату в Ленобласти понадобилась медицинская помощь после того, как на него набросились неизвестные и жестоко избили.

Злоумышленники в Ленобласти избили 57-летнего депутата Сергея Воеводина, который является главой поселения Лебяжье (Ломоносовский район Ленобласти).

По данным полиции, пострадавший возвращался поздно вечером с рыбалки домой. Он обратил внимание на то, что неподалеку от дома на Краснофлотской улице находится машина без номеров. У калитки на него набросился человек, ударил в спину и опрокинул на землю. После этого он продолжал бить его ногами, потом сел в подъехавшую иномарку и скрылся с места происшествия. Медики диагностировали у Воеводина ушиб коленного сустава и травмы кистей.

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#избиение #нападение #Лебяжье

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