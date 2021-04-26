Драма "Дорогие товарищи!" Кончаловского взяла главный приз премии "Ника"

Картина 83-летнего советского и российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" с Юлией Высоцкой в главной роли удостоилась премии "Ника".

Картина 83-летнего советского и российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" с Юлией Высоцкой в главной роли удостоилась премии "Ника".

"Дорогие товарищи!" получил приз в номинации "Лучший фильм" 2020 года. Картина рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, когда погибли 26 человек. Рабочие завода просили сменить руководство и повысить заработную плату.

Супруга Кончаловского Юлия Высоцкая также была награждена крылатой статуэткой премии "Ника" за лучшую женскую роль. Драма российского режиссера ранее получила специальный приз Венецианского фестиваля. Лента вошла в лонг-лист Американской киноакадемии, но в шорт-лист "Оскара" не попала.