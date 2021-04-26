Шести пациентам в Германии ввели физраствор вместо вакцины от "ковида"

Медсестра из Нижней Саксонии случайно разбила ампулу с вакциной и попыталась скрыть свою оплошность, подменив препарат обычным физраствором.

Медсестра из Нижней Саксонии случайно разбила ампулу с вакциной и попыталась скрыть свою оплошность, подменив препарат обычным физраствором.

Ведомство по вопросам здравоохранения федеральной земли сообщило о подмене вакцины от производителей Pfizer и BioNTech физическим раствором. Инцидент произошел в одном из прививочных центров в районе Фрисландия.

Одна из работниц центра уронила ампулу с вакциной, а после наполнила в шприцы физраствором. О происшествии узнало руководство медучреждения, медсестра призналась в содеянном.

Предварительно, физраствором "провакцинировали" шесть пациентов, угрозы их здоровью нет. Однако, все 200 жителей, прошедших вакцинацию в центре 21 апреля до 13:00, будут вынуждены сдать тесты на антитела.

Полиция города Вильгельмсхафен выясняет обстоятельства произошедшего. Медсестру подозревают в причинении телесных повреждений. По всей видимости, женщину уволят.