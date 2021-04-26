Российские ученые разработали проект новой околоорбитальной станции "Асгард"

Проект новой околоорбитальной станции "Асгард" создали сотрудники МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Проект новой околоорбитальной станции "Асгард" создали сотрудники МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Согласно проекту, на станции смогут жить и вести научную деятельность четыре человека. Разработка находится под контролем профессора кафедры "Аэрокосмические системы" Георгия Щеглова и старшего преподавателя Алексея Минеева. Сам "Асгард" имеет четыре модуля: жилой, лабораторный, топливно-энергетический и коммуникационно-управляющий.

Создатели предложили несколько решений, с помощью которых можно будет добиться снижения массы. Это облегчит доставку станций к Луне.

"К станции крепятся два дополнительных надувных грузовых модуля. Они предназначены для хранения вещей, не требующих поддержания атмосферных условий. Допустим, на станцию прибывают некие грузы, и их можно в этих модулях хранить. Это снижает общий вес конструкции и позволяет освободить пространство в основных модулях", — сказал Минеев.

Также планируется высадка космонавтов на Луну с орбитальной станции. Создателями была продумана и модульная система посадочного аппарата в грузовой и пассажирской версиях. Их доставка будет осуществляться на поверхность спутника с помощью модульной ракетной ступени. Аппарат будет разделяться на три части: ракетная ступень, пассажирский и грузовой модули.