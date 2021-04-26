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8:44   26 Апреля 2021
Общество

Российские работодатели оценили трудовой график на нерабочие дни в мае

Российские работодатели оценили трудовой график на нерабочие дни в мае

Пятая часть российских работодателей не будет менять трудовой график с 4 по 7 мая, а 54% компаний сообщили, что не приняли окончательного решения по этому вопросу.

По 23% работодателей планируют продолжать работать в длинные выходные в мае и уйти на десятидневный отдых. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты экспресс-исследования сервиса Headhunter.

Исследование было проведено в период с 23 по 25 апреля 2021 года среди около 200 представителей работодателей в России. Ранее о решении сделать нерабочие дни с 1 по 10 мая объявил президент России Владимир Путин.

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#работа #график #май

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