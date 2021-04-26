Назван необходимый для качественного уровня жизни доход в России

Треть россиян (38%) полагают достойной ежемесячную оплату труда в размере 50–80 тыс. рублей, говорится в исследовании банка "Открытие".

Треть россиян (38%) полагают достойной ежемесячную оплату труда в размере 50–80 тыс. рублей, говорится в исследовании банка "Открытие".

Согласно опросу, примерно 70% жителей России имеют постоянное место работы. Около 28% респондентов посчитали достаточной зарплату в размере 80–120 тыс. в месяц на одного человека. Еще 15% назвали сумму в пределах 120–200 тыс. рублей подобающей.

Доход менее 50 тыс. удовлетворил бы 11% россиян, однако требовательные 9% хотели бы зарабатывать свыше 200 тыс. рублей ежемесячно. При этом 75% респондентов недовольны уровнем заработной платы. Больше всего их оказалось на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%), передает РИА Новости.

Довольные своими доходами граждане проживают в Москве и Московской области (15%). Отмечается, что на подработку готовы пойти 70% жителей РФ. Лишь 10% сообщили, что не нуждаются во втором источнике дохода, а еще 10% сообщили, что сильно устают на нынешней работе.