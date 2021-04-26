Мошенники начали использовать новую схему обмана с голосами россиян

Злоумышленники могут получить доступ к биометрии россиян без ведома владельцев. Как обезопасить себя, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

Злоумышленники могут получить доступ к биометрии россиян без ведома владельцев. Как обезопасить себя, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

Мошенники могут использовать биометрические данные россиян. Они способы изъять голос, отпечатки, фотографии человека для получения доступа в банковские и другие приложения на телефоне.

Эксперт предупредил, что рост популярности идентификации формирует больший интерес мошенников. Однако если у преступников окажутся только однозначные ответы да и нет, обмануть систему будет непросто, передает радио Sputnik.

Сизов рекомендовал использовать на всех значимых платформах двухфакторную аутентификацию, которая требует два раза подтверждать личность пользователя, а также не вести длительных бесед по телефону с незнакомыми людьми.