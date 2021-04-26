Блогеры сравнили цены на пасхальные продукты в Киеве и Москве

Пользователи портала Klymenko Time провели сравнение стоимости покупок к празднику Пасхи в Москве и Киеве. Ролик уже опублиован на YouTube-канале.

Пользователи портала Klymenko Time провели сравнение стоимости покупок к празднику Пасхи в Москве и Киеве. Ролик уже опублиован на YouTube-канале.

Параллель ценовой политики была проведена в магазинах "Сельпо" в Киеве и "Перекресток" в Москве. Сравнивались куличи, яйца, домашние колбасы, сыры, сало, помидоры и вина кагор.

Десяток яиц обошелся в столице России в 104 рубля, в Киеве – в 42 гривны (113 рублей). За сыр в Киеве пришлось заплатить 87 гривен (234 рубля) за 500 граммов. За аналогичный продукт и вес в Москве заплатили 275 рублей.

Пасхальные куличи в украинском маркете стоили 65 гривен (175 рублей). В московском магазине можно приобрести за 150 рублей. Кагор в Киеве обошелся в 80 гривен (215 рублей) за 750 миллилитров, в Москве его цена составила около 270 рублей.

За 250 граммов сала в Москве попросили 261 рубль, домашняя колбаса обошлась в 509 рублей за 300 граммов. За аналогичные продукты в Киеве попросили меньше — сало от 119 гривен (323 рубля) за килограмм, колбаса за 146 гривен (393 рубля) за 900 граммов.

Средний чек на кассе в Киеве составил 670 гривен (1808 рублей) вместе с пасхальной корзинкой. В Москве пришлось отдать без корзинки 2070 рублей.