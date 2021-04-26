Более половины россиян мечтают о гибридном режиме работы

Более половины россиян (51%) предпочитают после пандемии гибридный режим работы, еще 16% считают работу в офисе более эффективной.

Более половины россиян (51%) предпочитают после пандемии гибридный режим работы, еще 16% считают работу в офисе более эффективной.

Гибридный формат подразумевает, что сотрудник может по своему выбору трудиться из офиса или из дома в зависимости от поставленной задачи или желания, сообщает РИА Новости.

"Больше всего сторонников такого формата в Южном федеральном округе, меньше всего - на Дальнем Востоке и Северном Кавказе", — отметили авторы исследования.

Больше всего сторонников работы в офисе в Московском регионе, меньше всего — в Южном округе и на Урале. При этом 14% заявили, что продуктивность удаленки куда выше, чем в рамках офисных будней, а 18% даже при желании не смогут работать из дома из-за специфики профессии.