Глава ЕК рассказала, с какими прививками от COVID-19 можно попасть в ЕС

Попасть на территорию ЕС смогут лица, привитые от коронавируса вакцинами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Попасть на территорию ЕС смогут лица, привитые от коронавируса вакцинами, которые одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит газета The New York Times.

"Ясно одно: все 27 государств-членов ЕС будут безоговорочно принимать всех тех, кто вакцинирован препаратами, одобренными EMA", — отметила политик.

Однако председатель ЕК не поделилась всеми подробностями. В частности, неизвестно, когда именно возобновятся поездки.

Источник пишет, что ряд отдельных государств ЕС все равно сможет вводить более жесткие ограничения. Например, некоторые из них могут запретить гражданам стран за пределами Евросоюза посещать объединение.