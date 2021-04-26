Депутаты Госдумы узаконят сельский туризм в России в мае 2021 года

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии могут принять закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)".

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии могут принять закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)".

Над его разработкой трудились депутаты "Единой России" по поручению Госсовета РФ, которое было дано в декабре 2019 года. Об этом говорится в сообщении издания "Известия". Там также отмечено, что кабмин просил указать в документе, что места при организации агротуризма не будут относиться к гостиницам.

В законодательстве страны будет закреплен "сельский туризм". Под это понятие попадают поездки в сельскую местность и маленькие города, численность населения которых не превышает 50 тысяч человек. Там будут предоставляться услуги по временному размещению, питанию, экскурсии и проведению досуга. Минсельхоз разработал проект по поддержке нового вида туризма. Деньги будут выделены в 2022 году.