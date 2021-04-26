Бывший начальник опергруппы КГБ назвал причину взрыва на ЧАЭС

Сотрудники КГБ с первого дня взрыва рассматривали версию теракта. Специалисты внимательно изучали полученную информацию.

Сотрудники КГБ с первого дня взрыва рассматривали версию теракта. Специалисты внимательно изучали полученную информацию.

Однако в ходе следственных работ стало понятно, что причиной аварии на атомной станции стал человеческий фактор. На взрыв повлияли действия персонала ЧАЭС и четвертого энергоблока. Об этом РИА Новости сообщил генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук. Ранее он занимал должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны.

"Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их", — поделился Ткачук.

Параллельно специалисты изучали историю станции, начиная с момента самого строительства. В ходе рассмотрения стало понятно, что при строительстве было допущено множество ошибок и нарушений, которые касались материалов и технологии строительства. Однако именно человеческий фактор стал причиной взрыва.