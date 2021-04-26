Российским собственникам квартир раскрыли нюансы новых штрафов

Вывоз опасного мусора и вандализм придомового имущества теперь могут обернуться крупными штрафами для собственников жилья.

Вывоз опасного мусора и вандализм придомового имущества теперь могут обернуться крупными штрафами для собственников жилья.

Также за просроченные платежи за услуги ЖКХ стали начисляться пени, на которые раньше был наложен мораторий, рассказала заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК "Юнисервис" Жанна Дубровская в беседе с "Прайм".

"Нужно стараться оплачивать все счета за ресурсы (газ, электричество, вода, теплоснабжение), а также по квартплате, вывозу мусора, общедомовым услугам", — посоветовала она.

Также теперь россияне могут попасть под санкции, если затянут с заменой счетчиков. Поэтому необходимо тщательно следить за сроками, предупредила Дубровская.

Под опасным мусором подразумеваются батарейки, лампочки и тому подобное. Такие предметы лучше выкидывать в специальные пункты сбора, которых становится все больше в городах России. В обратном случае владелец жилья рискует заплатить до 2 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч для предпринимателей. Порча имущества в рекреационных и придомовых зонах теперь тоже не будет проходить безнаказанно — вандалы будут штраф платить от 500 рублей.