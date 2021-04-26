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6:42   26 Апреля 2021
Общество

"Земля кочевников" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

"Земля кочевников" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

Фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

За "Оскар" в этой номинации также боролись ленты: "Отец" Флориана Зеллера, "Девушка, подающая надежды" Эмиральды Феннел, "Манк" Дэвида Финчера, "Минари" Ли Айзека Чуна, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.

Ранее российские обозреватели поделились прогнозом победителей 93-й церемонии премии "Оскар". Лучшим фильмом, по их мнению, должен стать лидер наградного сезона "Земля кочевников" Хлои Чжао, но не меньшего внимания заслуживает "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга.

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#кино #премия #оскар

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