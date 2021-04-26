Запущенные спутники OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат"

Восемь из 36 запущенных спутников OneWeb отделились от разгонного блока "Фрегат", выведение остальных аппаратов на орбиту продолжается.

Восемь из 36 запущенных спутников OneWeb отделились от разгонного блока "Фрегат", выведение остальных аппаратов на орбиту продолжается.

Отделены восемь космических аппаратов. Работа разгонного блока продолжается. Всего запланировано 11 включений "Фрегата", который "развезет" на орбиты девять групп спутников. Об этом генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Telegram-канале.

Позже Рогозин сообщил об отделении еще 16 спутников связи. В 4:33 по московскому времени Рогозин написал об отделении от "Фрегата" еще четырех британских спутников связи OneWeb.