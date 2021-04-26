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6:20   26 Апреля 2021
Экономика

Финансисты назвали российские регионы-лидеры по размерам банковских вкладов

Финансисты назвали российские регионы-лидеры по размерам банковских вкладов

Жители Москвы, Петербурга, Магаданской области ЯНАО И ХМАО чаще остальных хранят крупные суммы на депозитах в банках.

Практически в шесть раз москвичи стали богаче остальных жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости. Вопреки всем ожиданиям, пандемия не смогла пагубно повлиять, а, наоборот, поспособствовала положительному росту депозитов среди населения.

Об этом говорит тот факт, что вклады для физлиц в 2020 году выросли на 2,4 триллиона рублей, или на 8%. Также на это оказало влияние и ослабление рубля, и закономерная валютная переоценка. Объем депозитов к 1 марта в российских банках составил 33,7 триллиона рублей, что на 2,8 триллиона рублей, или на 9,2%, больше, чем в прошлом году.

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#деньги #банки #депозит

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