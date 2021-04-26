Маск допустил гибель многих добровольцев во время покорения Марса

Миллиардер Илон Маск заявил, что покорение Марса станет "великолепным приключением", которое повлечет за собой гибель многих людей.

Миллиардер Илон Маск заявил, что покорение Марса станет "великолепным приключением", которое повлечет за собой гибель многих людей.

Это будет трудная и опасная миссия, отметил основатель компании SpaceX в интервью президенту XPrize Питеру Диамандису.

"Но это великолепное приключение, откровенно говоря, скорее всего, многие люди погибнут в его начале", — рассказал он по поводу будущих марсианских экспедиций.

Поэтому участие исключительно добровольное. Компания Маска, по его словам, не заставляет никого принимать участие в опасной операции, "они всего лишь добровольцы", подчеркнул миллиардер.