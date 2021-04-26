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5:30   26 Апреля 2021
Политика

Бывший мэр Якутска Авксентьева будет баллотироваться в Госдуму РФ

Бывший мэр Якутска Авксентьева будет баллотироваться в Госдуму РФ

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева выдвинется на пост депутата Госдумы от партии "Новый люди".

Пресс-служба партии в понедельник приводила слова Авксентьевой. Она заявила, что разделяет взгляды партии и ей очень нравится региональная повестка. По ее словам, ей близка идея о том, что собранные в регионах налоги должны там оставаться.

"(Глава партии Алексей. — Прим. ред.) Нечаев предлагает дать больше свободы регионам, чтобы они могли развиваться. Это все близко, это находит отклик в моей душе", — заявила она.

Авксентьева считает, что российским регионам нужно дать больше денег и полномочий. По ее словам, субъекты РФ вынуждены просить средства, которые от них же и ушли в федеральный бюджет.

"В стране много людей, готовых брать на себя ответственность, решать самостоятельно, как их региону или городу следует развиваться. Нужно дать им такие полномочия и ресурсы", — заявила экс-мэр.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий 11 января. Она занимала пост мэра города с 2018 года.

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#госдума #якутия #новые люди #Сардана Авксентьева

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