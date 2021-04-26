Террористы "ан-Нусры" обстреляли четыре провинции в Сирии

Запрещенные группировки за сутки совершили 31 обстрел провинций Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Запрещенные группировки за сутки совершили 31 обстрел провинций Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

По данным заместителя руководителя ЦПВС, контр-адмирала Александра Карпова, боевики террористического объединения "Хайят Тахрир аш-Шам", подконтрольного запрещенной в РФ группировке "Джебхат ан-Нусра", 17 раз атаковали провинцию Идлиб, восемь раз провинцию Латакия, еще четыре обстрела зафиксировали в провинции Хама и два в Алеппо.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против террористов "Исламского государства" (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой. В отдельных районах по сей день продолжаются зачистки от боевиков.