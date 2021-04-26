"Зеленая" энергетика понизит стоимость нефти до 10 долларов

Стоимость нефти североморской марки Brent может обвалиться до 10 долларов за бочку после перехода к "зеленой" энергетике, заявили аналитики Wood Mackenzie.

Стоимость нефти североморской марки Brent может обвалиться до 10 долларов за бочку после перехода к "зеленой" энергетике, заявили аналитики Wood Mackenzie.

Эксперты в беседе с "Известиями" оценили вероятность данного сценария. По их мнению, спрос на нефть начнет падать уже с 2023 года, а к середине XXI века она упадет на 70 процентов. Это произойдет в случае, если ведущие экономики будут действовать в направлении достижения целей Парижского соглашения по климату решительно.

Данный сценарий предполагает активную борьбу с выбросами парниковых газов для сдерживания глобального потепления. Наибольшую угрозу представляет электрификация транспорта и промышленности.

Эксперты полагают, что падение нефти до десяти долларов за баррель будет слишком сильным перекосом, которому рынок не позволит случиться. При этом объем электричества, добываемого из возобновляемых источников, занимает всего 27 процентов от всей генерации мира.