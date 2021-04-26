Военный из США вспомнил о страхе перед СССР после запуска "Спутника-1"

СССР стал вызывать у США страх из-за своего технического превосходства после запуска первого в мире искусственного спутника Земли (ИСЗ) "Спутник-1".

СССР стал вызывать у США страх из-за своего технического превосходства после запуска первого в мире искусственного спутника Земли (ИСЗ) "Спутник-1".

Именно это чувство стало причиной появления NASA, рассказал ветеран Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx.

"Этот всеохватывающий страх перед тем, что коммунисты выигрывают не только с точки зрения гаек и болтов, но и с точки зрения сердец и умов, непосредственно привел к созданию NASA, перераспределению ресурсов в ракетостроении", — поделился ветеран.

После того как СССР осуществил космический прорыв, США начали активно вкладываться в проекты и программы, которые должны были компенсировать разрыв технического развития между странами во многих областях.

Несмотря на это, усилия не венчались успехом, поскольку СССР сделал еще несколько значительных шагов в сфере освоения космического пространства: специалистам удалось отправить в космос животных, запустить космический аппарат, ставший первым искусственным спутником Солнца, и достичь поверхности Луны.