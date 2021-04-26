"Nein!": Пушков назвал клоуном украинского посла в Германии

Даже "Зеленые" депутаты Германии считают, что вступление Украины в НАТО невозможно. Такое заявление сделал российский сенатор Александр Пушков.

Даже "Зеленые" депутаты Германии считают, что вступление Украины в НАТО невозможно. Такое заявление сделал российский сенатор Александр Пушков.

Ранее украинский посол Андрей Мельник огорчился из-за слов кандидата в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналены Бэрбок. Она посчитала, что шаги Киева к членству в НАТО "заранее нереальны". Также политик не ответила, получит ли Украина летальное оружие, если Бэрбок станет канцлером. Мельник после этого сказал, что Киеву стоит отбросить все насчет политики ФРГ после выборов и полагаться только на свои силы.

Пушков у себя в Telegram написал, что Украине вступление необходимо для втягивания альянса в конфликт с Россией. Зеленский ранее заявлял, что только такой ход поможет покончить с конфликтом в Донбассе.

"Поэтому – nein. Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шредер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун? Хоть в отставку подавай", - написал сенатор.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что вступление Украины в НАТО только усугубит ее проблемы страны. Для всех жителей Донбасса подобное членство станет "глубоко неприемлемой перспективой".