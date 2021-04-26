Премьер Саксонии заявил о необходимости признать в ФРГ прививки "Спутником V"

Германии важно признать прохождение вакцинации за рубежом, даже если люди будут использовать вакцины, еще не одобренные в ЕС, в том числе российский "Спутник V".

Германии важно признать прохождение вакцинации за рубежом, даже если люди будут использовать вакцины, еще не одобренные в ЕС, в том числе российский "Спутник V".

До момента одобрения российской вакцины в ЕС Германии нужна система регулирования, которая позволит признать прививки, сделанные в других странах. Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью медиагруппе Funke.

Политик выразил надежду на скорейшее разрешение применения "Спутника V" в Европе. Он также заявил, что нужно отменить карантин для вакцинированных, если они не являются переносчиками инфекции.