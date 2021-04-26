Доклад к 35-летию аварии на ЧАЭС показал улучшение радиационной обстановки в РФ

Радиационная обстановка на территориях в России, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, улучшилась, а площади загрязненных земель сократились в несколько раз.

Радиационная обстановка на территориях в России, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, улучшилась, а площади загрязненных земель сократились в несколько раз.

Проблемы с сельхозпродукцией редко выявляются даже в самых загрязненных районах Брянской области, которая подвергались наибольшему радиационному излучению на территории России вместе с Калужской, Орловской и Тульской областями. Об этом сообщается в Национальном докладе Российской Федерации к 35-летию аварии на ЧАЭС.

Доклад подготовили специалисты госкорпорации "Росатом", РАН, МЧС, Минздрава и других организаций. Авария на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля в 1986 году. Об этом информирует РИА Новости.